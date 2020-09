Amoéba : peu d'évolution des résultats semestriels

(Boursier.com) — Amoéba a dégagé au premier semestre 2020 un résultat opérationnel négatif de 2,99 ME contre -3,45 ME au 1er semestre 2019. Cet écart est principalement dû à l'intégration d'une provision exceptionnelle pour dépréciation de 933 KE passée sur les actifs incorporels au 30 juin 2019. Aucune dépréciation significative n'a été enregistrée au cours du 1er semestre 2020. La société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours du 1o semestre 2020.

Les frais de déploiement industriel restent stables par rapport à l'année précédente et les dépenses de Recherche et Développement nettes de subventions s'établissent à 950 KE, en baisse par rapport au premier semestre 2019 (1,63 ME). Cette baisse est principalement due à une dépréciation des frais de développement pour 933 KE passée en juin 2019 suite au retrait de la demande d'autorisation de commercialisation aux Etats Unis et le décalage consécutif des opérations de production.

Le résultat net semestriel s'établit à -3 9 ME contre -4,32 ME un an plus tôt.

A la date d'arrêté des comptes, Amoéba estimait disposer d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie sur les douze prochains mois et faire face à ses engagements pris jusqu'à fin octobre 2021.