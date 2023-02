Amoeba : obtient un financement de 9 ME sous forme obligataire

(Boursier.com) — Amoéba a signé un nouveau contrat de financement de 9 millions d'euros sous forme d'obligations simples avec la société suisse Nice & Green SA, en date du 27 janvier.

Amoéba a conclu un contrat d'accompagnement avec la société Redbridge Debt and Treasury Advisory pour l'assister dans sa recherche de nouveaux financements.

Dans l'attente de la recherche et de l'obtention desdits financements, Nice & Green SA consent à poursuivre l'accompagnement d'Amoéba dans le cadre d'un financement par dette sous forme obligataire simple assorti, à titre exclusif de garantie de remboursement, d'un engagement d'émissions de bons de souscription d'actions en cas de défaillance d'Amoéba de rembourser les obligations simples (OS) à leur échéance.

Il est par ailleurs convenu entre les parties que Amoéba pourra à tout moment rembourser les OS en circulation à leur valeur nominale augmentée des intérêts capitalisés et résilier le contrat sans indemnité de remboursement anticipé.

Ce financement intermédiaire permet à l'entreprise de démarrer immédiatement son projet industriel et de couvrir ses dépenses jusqu'en décembre 2023. Il a pour vocation d'être automatiquement remboursé dès la structuration d'un apport financier de plus de 40 ME par Redbridge Debt and Treasury Advisory.

Rappelons que le projet industriel d'Amoéba visant à la construction de son site de production biocontrôle représente un coût de l'ordre de 45 ME, soit 23 ME en investissements et 22 ME en dépenses opérationnelles couvrant la période 2023-2025.

En séance, l'action Amoéba recule de 0,95% à 0,728 euro.