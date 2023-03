Amoeba obtient près de 6 ME de financements dont 3,55 ME de subvention

(Boursier.com) — À la suite de sa candidature à l'appel à projet " Résilience et Capacité Agroalimentaire ", la société Amoeba annonce avoir nommée lauréat du projet de France 2030.

Après instruction du dossier, la BPI France a reconnu la qualité et l'intérêt des investissements pour le dossier d'Amoéba, acteur clé de la transition agroécologique, et a annoncé un soutien à hauteur de près de 5,92 millions d'euros sous la forme d'environ 3,55 ME en subvention et 2,37 ME en avance récupérable. A ce stade, la société reste encore dans l'attente des modalités et du calendrier de versement de ces montants.

Ce financement permettra à Amoeba de poursuivre son projet industriel, notamment la création de son usine implantée dans la toute nouvelle ZAC des Hauts Banquets de Cavaillon dédiée à la naturalité.

Afin de financer son futur site de production et poursuivre ses activités opérationnelles et de recherche sur les 3 prochaines années, Amoeba estime ses besoins financiers totaux à 45 millions d'euros. Amoéba poursuit donc actuellement ses recherches pour la mise en place du ou des financement(s) nécessaire(s).