Amoeba : nouvelle tranche

(Boursier.com) — Amoeba, producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau et les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la protection des plantes, encore en phase de tests, annonce l'émission de la 5ème tranche d'obligations convertibles en actions (OCA) de son financement obligataire avec programme d'intéressement, à savoir 26 OCA numérotées de 105 à 130 intégralement émises au profit de Nice & Green S.A. L'émission s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission conclu avec Nice & Green le 17 décembre 2019 et d'un avenant au dit contrat conclu le 9 mars 2020, en vue de la mise en place d'un financement obligataire avec programme d'intéressement par émission de 312 OCA d'une valeur nominale de 20.000 euros chacune représentant un montant nominal total d'emprunt obligataire de 6.240.000 euros.

Au 6 août 2020, 1.522.027 actions nouvelles ont été créées par conversion des obligations numérotées de 1 à 104, portant le nombre d'actions total en circulation à 15.101.831 actions.