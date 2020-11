Amoéba : nouvelle publication scientifique dans la revue Microorganisms

Crédit photo © Amoeba

(Boursier.com) — Le producteur de biocide biologique Amoéba annonce la publication d'un nouvel article scientifique majeur. Ce travail est le fruit de la collaboration entre l'Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée Infection (Marseille) et la société Amoéba (Chassieu). L'article a été publié dans la section biotechnologie microbienne de "Microorganisms", un journal scientifique international évalué par des pairs. Pour aller toujours plus loin dans la compréhension scientifique du fonctionnement de l'amibe Willaertia magna C2c Maky, une étude comparative des modes de culture de l'amibe a été réalisée dans le laboratoire du Professeur Bernard La Scola à l'IHU de Marseille. Les profils protéomiques et lipidomiques de l'amibe, cultivée par la société Amoéba en adhésion (sur support) ou en suspension (en bioréacteur), ont été analysés à l'IHU.

Ce travail a fourni des connaissances essentielles sur le développement et le métabolisme de l'amibe produite de façon industrielle par Amoéba. L'objectif était de comprendre comment l'amibe réussit à s'adapter à la culture en bioréacteur et d'en tirer des enseignements pour optimiser sa production à grande échelle. Des différences métaboliques ont été observées, notamment en bioréacteur où la voie métabolique des lipides est favorisée.