Amoeba : nouveau rebond !

(Boursier.com) — Amoeba rebondit de 27% ce vendredi, à 1,438 euro, après avoir annoncé la signature d'un nouveau contrat de transfert de matériel, avec le groupe de de solutions novatrices en semences et protection des cultures Syngenta cette fois. Syngenta va tester, sous différentes formulations, le lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky développé par Amoeba.

La solution de biocontrôle, élaborée par Amoeba, sera intégrée dans un protocole d'essais conduits par Syngenta, sur plusieurs sites et parcelles d'expérimentation, à travers l'Europe. Cette phase de recherche, menée par Syngenta et Amoéba, pourrait favoriser, si elle est concluante, le développement commercial de nouvelles solutions alternatives de biocontrôle.

Amoéba rappelle être toujours en phase de tests sur ses applications biocide et biocontrôle et ne commercialise à ce jour aucun produit... "Au même titre que les partenariats signés récemment, nous comprenons qu'il s'agit pour l'heure d'un partenariat de recherche qui, s'il s'avérait concluant, pourrait renforcer le potentiel commercial du biocide d'Amoeba" souligne Portzamparc dans sa note matinale.