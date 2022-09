Amoéba : lourde perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Amoéba n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au 1er semestre 2022. Son résultat opérationnel s'établit au 30 juin à -2,86 millions d'euros (-2,88 ME au 1er semestre 2021).

Le résultat financier comprend principalement des charges d'intérêts liés aux emprunts bancaires pour -1,55 ME (-1,43 ME au 1o semestre 2021) et des variations de juste valeur sur les dérivés financiers pour -335 kE (154 kE en 2021). Le résultat net semestriel ressort ainsi à -4,73 ME.

La trésorerie de la société au 30 juin 2022 s'élève à 2,75 ME (7,27 ME au 31 décembre 2021). Les capitaux propres de la société s'élèvent à 3,7 ME (0,2 ME au 31 décembre 2021).

L'endettement financier de la société s'élève à 4,8 ME. Il est principalement constitué de l'emprunt OCAPI (4,3 ME) et des dettes liées aux obligations locatives (0,4 ME), l'emprunt BEI ayant été intégralement remboursé au 30 juin 2022.

Evolution récente et perspectives

Ce 1er semestre a été principalement marqué par l'avancement des dossiers règlementaires de commercialisation, la poursuite du développement de l'application biocontrôle et le remboursement anticipé du prêt BEI.

Comme suite à la pré-décision favorable de l'US EPA sur l'utilisation de l'amibe Willaertia Magna C2c Maky dans les systèmes de refroidissement fermés, Amoéba affine actuellement son analyse de marché sur ce type restreint de systèmes afin d'évaluer son potentiel de commercialisation.

Le 29 septembre 2022, la société a reçu de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (US EPA) une pré-décision favorable suite à l'évaluation du dossier de demande d'autorisation du Lysat de Willaertia magna C2c Maky comme substance active de biocontrôle (biopesticide) utilisable en agriculture.

Amoeba poursuit son projet d'implantation de sa première usine biocontrôle. Cette usine serait implantée en France et devrait être opérationnelle en 2024 pour satisfaire le démarrage de la commercialisation des produits de biocontrôle. Elle devrait représenter un investissement estimé entre 15 et 17 millions d'euros pour lequel Amoéba devra rechercher de nouveaux financements dès le 4o trimestre 2022.

A la date d'arrêté des comptes, la société dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie sur les 12 prochains mois, la société estimant pouvoir faire face à ses engagements pris.