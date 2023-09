Amoéba : le projet d'usine de Cavaillon se précise

(Boursier.com) — Amoéba confirme l'avancement de son projet de site de production dédié à l'application biocontrôle. Amoéba a d'ailleurs signé l'acte d'achat du terrain destiné à accueillir cette usine à Cavaillon.

En février 2023, Amoéba a déposé le permis de construire pour son usine 100% biocontrôle à Cavaillon. Conformément au calendrier du projet, l'accord de permis de construire a permis à Amoéba de voir son projet validé le 12 juin 2023, après 3 mois d'instruction. Dans la continuité, la signature de l'acte authentique, à savoir l'achat définitif du terrain, est prévue pour le 26 septembre.

Cette période coïncide également avec la fin de la phase de recouvrement des tiers. Ces dernières étapes franchies, le démarrage des travaux devrait intervenir dans le courant du 4e trimestre 2023.

Rappelons que le projet Usibiam (Usine Biocontrôle Amoéba) concrétise le franchissement de la phase d'industrialisation d'Amoéba en vue de la commercialisation de ses solutions biocontrôle début 2025.

Ce projet industriel, d'un coût d'environ 45 millions d'euros sur la période 2023-2025 (23 ME en investissements et 22 ME en dépenses opérationnelles), bénéficie d'ores et déjà du soutien de BPI France à hauteur de 5,9 ME dans le cadre du programme France 2030. Amoéba a également annoncé un financement de 9 ME sous forme d'obligations simples avec la société suisse Nice & Green. Amoéba poursuit la recherche de financements complémentaires.