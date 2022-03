Amoeba : la trésorerie était de 7,28 ME fin 2021

(Boursier.com) — Amoeba a publié pour l'exercice 2021 un résultat opérationnel négatif de 5,58 ME et une perte nette de 7,82 ME. La société est en attente des autorisations de commercialisation sur ses applications biocide et biocontrôle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2021. Les subventions sont en augmentation par rapport à 2020 et sont principalement constituées du Crédit Impôt Recherche et reflètent la poursuite des efforts faits par l'entreprise en matière de recherche et développement sur son application biocontrôle au cours de l'année 2021.

Les dépenses de Recherche et Développement s'établissent à 2,18 ME, en hausse par rapport à 2020 en raison du reclassement des dépenses de R&D engagées pour soutenir les dossiers règlementaires classées en 2020 en dépenses administratives. Les frais généraux et administratifs s'établissent à 2,98 ME, en baisse de 858 KE sur un an.

La trésorerie de la société s'élevait à 7,28 ME au 31 décembre 2021. A la date d'arrêté des comptes, Amoeba estime disposer d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie sur les douze prochains mois et à ses engagements pris jusqu'en décembre 2023.