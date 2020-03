Amoeba : la BEI en position d'entrer au capital

Crédit photo © Amoeba

(Boursier.com) — Amoeba a signé un avenant au contrat de prêt conclu le 6 octobre 2017 avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et un projet d'émission de Bons de Souscription d'Actions (BSA) au profit de la BEI.

La société rappelle qu'aux termes du Contrat de Prêt, elle bénéficiait d'un financement total maximum de 20 millions d'euros auprès de la BEI devant permettre d'accélérer sa capacité de production tout en soutenant le développement de son marché à l'international. A ce jour, la société a reçu un prêt de 5 ME dans le cadre du Contrat de Prêt. Comme la mise à disposition par la BEI du solde restant de 15 ME est soumise à des objectifs non atteints par la société, celui-ci ne lui est plus disponible.

En décembre 2019, la société, anticipant qu'elle ne serait vraisemblablement pas en mesure de respecter l'engagement prévu dans le contrat de prêt de maintenir le ratio entre le montant de ses capitaux propres et celui de ses actifs au-delà d'un certain niveau, a demandé un amendement à son Contrat de prêt. Un accord a été conclu, le 31 mars 2020, avec la BEI pour amender ce Contrat de prêt.

La BEI a ainsi accepté de supprimer cet engagement à la charge de la société, se privant, de ce fait, à pouvoir se prévaloir de son droit, prévu dans le Contrat de prêt, de demander un remboursement anticipé du prêt si le non-respect dudit engagement était avéré.

Emission de BSA en faveur de la BEI

Cette acceptation de la BEI, et par conséquent, l'entrée en vigueur de l'avenant sont conditionnées à l'émission, en contrepartie, par la société au profit de la BEI, de bons de souscription d'actions (BSA) ouvrant droit, en cas d'exercice, à la souscription de 200.000 actions de la société, soit 1,47% du capital social de la société calculé sur une base non diluée.

L'émission de ces BSA sera décidée sur le fondement d'une augmentation de capital intégralement réservée à la BEI. A cet effet, une résolution spécifique sera soumise au vote de la prochaine Assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra le 28 mai 2020. L'émission des BSA serait décidée par le Conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée et au plus tard le 31 juillet 2020.

Le prix de souscription unitaire des BSA sera égal à 0,02 euro par BSA représentant un prix de souscription maximum total de 4.000 euros. Le prix d'exercice unitaire des BSA sera égal à la valeur nominale d'une action de la société, soit 0,02 euro par BSA, représentant un prix d'exercice maximum total de 4.000 euros et une décote totale d'environ 97,3% par action par rapport au cours de clôture d'une action de la société sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 30 mars, 2020 égal à 0,732 euro.

Les BSA pourront être exercés à partir de leur émission jusqu'au 20e anniversaire de l'émission.