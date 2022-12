Amoéba : l'US EPA approuve le biocide pour les systèmes de refroidissement fermés

(Boursier.com) — Amoéba informe que l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (US EPA) approuve l'utilisation de l'amibe Willaertia magna C2c Maky comme substance active biocide dans les systèmes de refroidissement.

Suite à la pré-décision favorable de l'EPA et à la consultation publique requise pour toute nouvelle substance active, terminée le 3 décembre 2022, l'amibe Willaertia magna C2c Maky et les produits BIOMEBA la contenant sont désormais autorisés sur le territoire des Etats-Unis pour une utilisation biocide dans les systèmes de refroidissement fermés, pour le contrôle de la boue microbienne (bioslime), le contrôle de la corrosion induite par les micro-organismes et le contrôle de la flore microbienne générale.

En outre, pour poursuivre l'alignement stratégique de l'entreprise, Amoéba a initié le retrait de l'application substance active biocide en Europe, à l'instar de ce qui a été fait au Canada (voir Communiqué de Presse du 19 octobre 2022).