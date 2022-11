Amoéba : l'US EPA approuve !

(Boursier.com) — Amoéba indique que l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (US EPA) a approuvé l'utilisation du lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky comme substance active utilisable en protection des plantes. Suite à la pré-décision favorable de l'US EPA (annonce du 29 septembre), le lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky est désormais autorisé sur le territoire des Etats-Unis pour un usage en agriculture, dans le but de lutter contre les maladies fongiques des plantes. Conformément à la pré-décision, l'US EPA a confirmé l'exemption de limite maximale de résidus et l'exemption de délai avant récolte pour le lysat de Willaertia magna C2c Maky lorsque les produits sont appliqués conformément aux instructions d'utilisation et aux bonnes pratiques agricoles. Les formulations (produits) contenant le lysat de Willaertia magna C2c Maky feront l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'EPA en 2023, avec une autorisation de mise sur le marché attendue courant 2024.