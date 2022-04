Amoéba : l'Autriche recommande aux membres de l'UE l'approbation de la substance active de biocontrôle

(Boursier.com) — Le producteur de biocide biologique Amoéba indique que l'AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit), autorité compétente de l'Etat Membre Rapporteur (Autriche) chargée de la demande d'approbation de la substance active de biocontrôle "Lysat de Willaertia magna C2c Maky", recommande son approbation pour un usage en protection des plantes sur le territoire européen.

Dans son projet de rapport d'évaluation, l'AGES conclut que la substance active est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation. L'autorité autrichienne confirme ainsi l'efficacité de la substance active et son absence d'effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement dans le cadre d'une utilisation conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation.

Sur base de cette conclusion, l'Autriche recommande aux autres Etats-Membres de l'UE et à l'Agence Européenne de Sécurité Alimentaire (EFSA) l'approbation de cette substance active et son inscription sur la liste des substances actives phytopharmaceutiques approuvées.

Dans son projet de rapport d'évaluation, l'Autriche recommande également :

- que la substance active " Lysat de Willaertia magna C2c Maky " soit classée comme substance à faible risque. Cette classification permet notamment une évaluation accélérée des produits contenant ladite substance (selon la réglementation, 120 jours au lieu de 365 jours) et une durée d'autorisation de la substance active avant renouvellement plus longue (15 ans au lieu de 10 ans).

- que la fixation d'une limite maximale de résidus2 de "Lysat de Willaertia magna C2c Maky" ne soit pas requise, étant donné le profil non-toxicologique de la substance.

A ce stade, la recommandation d'approbation n'est subordonnée à aucune restriction.