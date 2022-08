Amoéba flambe de près de 50% !

(Boursier.com) — Le producteur de biocide biologique Amoéba flambe de 47,7% ce jeudi en bourse de Paris, de retour à 1 euro, alors que le groupe a informé le marché que l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (US EPA) avait émis une pré-décision favorable suite à l'évaluation du dossier de demande d'autorisation de Willaertia magna C2c Maky comme substance active biocide dans les systèmes de refroidissement.

L'EPA a conclu que l'amibe Willaertia magna C2c Maky et les produits Biomeba la contenant peuvent être autorisés sur le territoire des Etats-Unis pour une utilisation biocide dans les systèmes de refroidissement fermés, pour le contrôle de la boue microbienne (bioslime), le contrôle de la corrosion induite par les micro-organismes et le contrôle de la flore microbienne générale dans les eaux des tours de refroidissement.

Au plus tard fin 2022

Compte tenu des ultimes étapes administratives nécessaires à l'US EPA pour finaliser la procédure, la délivrance de l'autorisation pour la commercialisation des produits est attendue au plus tard fin 2022...

"C'est une nouvelle historique qui vient de nous être adressée par l'US EPA. Amoéba a été légitimée dans sa demande d'utilisation d'un microorganisme dans le traitement du risque bactérien dans l'eau. Nous allons maintenant affiner notre analyse du potentiel de marché sur ce type de systèmes fermés. Nous espérons que le pragmatisme des agences règlementaires nord-américaines puisse un jour inspirer les agences européennes. Cette décision vient ajouter une note très positive à l'engouement mondial déjà en place pour notre application biocontrôle et va influencer le développement futur de l'entreprise" a déclaré Fabrice Plasson, Président Directeur Général de Amoéba.

En bourse, de retour à 1 euro, la valeur évolue au plus haut depuis la fin avril...