Amoeba : Évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Une séparation des mandats de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général a été votée par le Conseil d'Administration d'Amoeba du 14 décembre 2023, entraînant la cessation des mandats de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général de Fabrice PLASSON. Cependant, il poursuivra son engagement dans la Société qu'il a fondée il y a 13 ans en accompagnant le développement d'Amoeba en tant qu'administrateur fondateur et en s'impliquant dans la vision stratégique de l'entreprise au sein du Conseil.

Afin de soutenir cette étape stratégique clé et de concrétiser le soutien de Nice & Green SA, lors de ce même Conseil d'Administration, Benoit VILLERS, Executive Board Member chez Nice & Green SA, a été nommé administrateur et Président du Conseil d'Administration d'Amoeba. Benoit apporte une vaste expérience en développement de marchés et stratégie commerciale. Il a acquis cette expertise au sein de grands groupes tels que Barry Callebaut et ADM, ainsi que dans des entreprises plus jeunes comme Nice & Green SA et des start-ups qu'il accompagne.

La fonction de Directeur Général a été confiée à Jean-François DOUCET précédemment Directeur Général Adjoint. Jean-François a plus de 25 ans d'expérience en audit et en gestion financière et administrative de sociétés internationales. Il a évolué dans des environnements commerciaux et industriels dans les secteurs de la chimie et de la santé (BASF Agri et BASF Agro, Gibaud, Ossür...) où il a aussi participé à des opérations de transformations opérationnelles et stratégiques.