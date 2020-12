Amoéba : du nouveau au Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration d'Amoéba, lors de sa réunion du 17 décembre 2020, a nommé Pierre Morgon en qualité de censeur en vue de proposer sa candidature au poste d'administrateur à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra courant 2021. En tant que censeur, il assistera aux prochaines séances du Conseil d'Administration avec un rôle consultatif, apportant ainsi ses nombreuses expériences et expertises au service de la société.

Pierre Morgon a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie mondiale des Sciences de la Vie, en particulier dans le domaine des soins spécialisés, des vaccins et de l'immunothérapie, à des postes de direction dans des sociétés multinationales et en tant que PDG de jeunes entreprises. Actuellement, Pierre Morgon est CEO de MRGN Advisors, partenaire régional pour la Suisse chez Mérieux Equity Partners et Senior Vice-President International Business chez CanSino Biologics. Il est également Président des Conseils d'Administration de Theradiag, Eurocine Vaccines, MYCB1 et Health Technology Holding, ainsi que Directeur non-exécutif des Conseils d'Administration de Vaccitech et Univercells.