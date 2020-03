Amoeba double de valeur !

(Boursier.com) — Amoeba s'envole de près de 100% à 1,40 euro ce mardi après avoir annoncé la signature d'un contrat de transfert de matériel ("Material Transfer Agreement") avec l'allemand BASF, un des leaders du biocontrôle en France...

L'objet du partenariat de recherche est la mise à disposition par Amoeba de produits expérimentaux contenant le lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky.

En contrepartie, le groupe BASF procédera à ses propres essais en plein champ et sous serres afin d'évaluer les performances de ces produits à prévenir les maladies fongiques sur un ensemble de cultures.

Amoéba et BASF entament ainsi une phase de recherche ciblée qui, si elle est concluante, pourrait favoriser le développement commercial des solutions de biocontrôle.

"L'utilisation de nos solutions de biocontrôle pour des essais sur de nouvelles typologies de culture, à pour objectif de diversifier et d'enrichir les solutions alternatives dans la protections des cultures. Ce nouveau partenariat conclu entre Amoeba et BASF, présent au coté des agriculteurs dans le monde entier à travers sa division "Agricultural Solutions", illustre l'intérêt grandissant pour les travaux de recherches menés par Amoéba depuis 10 ans... Ces tests à grande échelle, avec un leader mondial de l'industrie chimique, présentent un important potentiel de valorisation pour la société et sont une étape essentielle vers un éventuel partenariat commercial" a souligné Fabrice Plasson, Président Directeur Général de Amoéba.

Amoéba rappelle que la société est toujours en phase de tests sur ses applications biocide et biocontrôle et ne commercialise à ce jour aucun produit...