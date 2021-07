Amoéba : des résultats prometteurs de l'application Biocontrôle-Vigne contre le mildiou

(Boursier.com) — Amoéba annonce les résultats de la 3e campagne d'essais au champ contre le mildiou et oïdium de la vigne de sa solution de biocontrôle, dans une très forte année à Mildiou.

Au cours des 27 essais au champ contre le mildiou de la vigne répartis dans 8 pays européens, les points suivants ont pu être confirmés par Amoéba :

- des conditions extrêmes d'attaque de mildiou sont trop difficiles pour des programmes de traitement 100% biocontrôle : tous, produits de biocontrôle de référence homologués et produits expérimentaux d'Amoéba, n'ont pu assurer qu'une petite protection initiale, puis ont été insuffisamment efficaces.

- par contre, dans toutes les situations où les pluies de fin juin ont été un peu moins soutenues et moins répétées, et malgré une pression de maladie significative, les produits expérimentaux d'Amoéba ont confirmé leur efficacité, fréquemment au niveau de celle du cuivre.

- de plus, les associations entre les produits expérimentaux d'Amoéba et une dose réduite de cuivre (150 g / ha, soit 1/5 de la dose maximale), ont à nouveau permis d'assurer une protection suffisante, au moins équivalente à celle d'un programme de cuivre à une dose pratique d'environ 3000 g/ha/an, dans de très nombreux vignobles européens : Sud-Est, Muscadet, Italie (Frioul et Piémont), Nord Portugal, Espagne (Galice), Hongrie, Bulgarie.

Les formulations des produits expérimentaux d'Amoéba ont encore été améliorées cette année : plusieurs ont été comparées et une formulation sous forme de suspension concentrée, nouvellement testée lors de cette campagne d'essais au champ, se révèle supérieure aux autres dans 80% des cas.

Les essais destinés aux futures demandes d'autorisation de mise sur le marché imposent de tester les produits seuls tout au long de la saison pour bien juger de leur efficacité intrinsèque. Ce type de protocole, qui ne représente pas la pratique viticole, a permis de confirmer, pour la 3ème année consécutive au champ, l'activité de la substance active, mais aussi de vérifier qu'en cas de pression très élevée de mildiou, il convient d'opter pour une protection conventionnelle complémentaire aux produits de biocontrôle.

Les résultats de la stratégie d'association des produits expérimentaux d'Amoéba avec le cuivre, qui permet de réduire l'apport de cuivre par hectare à 1500 g/an environ, sont à nouveau très encourageants dans l'optique du réexamen réglementaire du cuivre au niveau européen (prévu pour 2026) qui pourrait conduire à une réduction de la dose autorisée (aujourd'hui 28 kg de cuivre par hectare sur une période de sept ans sont autorisés, soit 4000 g/ha/an lissés sur 7 ans).

Enfin, après un 1er essai intéressant en 2019 (pas d'expérimentation interne en 2020), quelques essais ont été conduits sur l'oïdium de la vigne en France et en Italie. L'ensemble des essais contaminés démontrent une très nette efficacité des produits expérimentaux d'Amoéba, atteignant 90% d'efficacité sur grappes dans un essai où l'intensité de maladie est élevée, soit une efficacité presque équivalente à celle du soufre dans les mêmes conditions.

"Ces bons résultats, qui feront l'objet d'un large programme de confirmation en 2022, pourraient permettre de soutenir une demande d'autorisation de mise sur le marché contre cette maladie. Une telle polyvalence mildiou et oïdium pour un même produit de biocontrôle serait un avantage concurrentiel important", précise Jean Luc SOUCHE - Business Developer Biocontrôle d'Amoéba.

Comme annoncé en avril 2021, Amoeba poursuit actuellement une large campagne d'essais sur céréales et communiquera les résultats, dès obtention des données d'efficacité et de rendement.