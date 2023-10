Amoéba : des fonds suffisants pour faire face aux besoins de trésorerie

(Boursier.com) — Amoéba n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2023. Le résultat opérationnel s'établit au 30 juin à -3,88 millions d'euros (-2,86 ME au 1er semestre 2022). Aucune dépréciation significative n'a été enregistrée au cours des périodes présentées.

Le résultat net semestriel ressort à -4 ME (-4,73 ME pour le 1er semestre 2022).

Situation financière

La trésorerie d'Amoéba au 30 juin s'élève à 3,14 ME (5,53 ME au 31 décembre 2022). Les capitaux propres s'élèvent à 6,7 ME (8,2 ME au 31 décembre 2022). L'endettement financier s'élève à 667 kE. Il est constitué de dettes liées aux obligations locatives (667 kE), l'emprunt OCAPI ayant été totalement converti.

Perspectives

Amoéba poursuit le projet d'implantation de sa première usine biocontrôle. Cette usine, qui sera implantée à Cavaillon dans le Sud de la France, devrait être opérationnelle au 1er trimestre 2025 pour satisfaire au démarrage de la commercialisation des produits de biocontrôle.

En outre, suite à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché US pour l'utilisation de son produit dans les systèmes de refroidissement fermés, Amoéba a initié une recherche d'un partenaire capable de prendre en charge la production et/ou la commercialisation de son produit biocide aux Etats Unis. Cette recherche est toujours en cours.

A la date d'arrêté des comptes, Amoéba dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie jusqu'au 30 juin 2024, la société estimant pouvoir faire face à ses engagements pris à date.