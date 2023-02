Amoéba : dépose la demande de permis de construire de sa future usine

(Boursier.com) — La biotech industrielle en pré-commercialisation, Amoéba, a déposé le permis de construire pour son nouveau site de production dédié à l'application biocontrôle, basé à Cavaillon dans le Vaucluse. Amoéba ambitionne de développer un site industriel de plus 3.000 m2 dédié à la bio-production de son agent de biocontrôle.

Ce projet d'envergure s'inscrit dans la démarche d'industrialisation amorcée par Amoéba en vue de la commercialisation de ses produits de protection des plantes annoncée pour début 2025.

Le plan d'industrialisation vise à atteindre une capacité de production de 200 tonnes de produits finis -soit 40 tonnes de substance active- en vue de couvrir les marchés cibles prioritaires, à savoir la vigne, les cultures maraîchères et les plantes aromatiques. Pour garantir la réussite de ce challenge industriel, une montée en charge progressive impliquant la création d'une nouvelle ligne pilote réplicable est en cours sur le site historique de Chassieu.

Nouveau site dans le Sud

Implantée dans le Sud de la France, la nouvelle unité de production d'Amoéba s'intègre au projet de création d'une zone d'activités entièrement dédiée à la naturalité, dans le cadre de l'Opération d'Intérêt Régional (OIR) Naturalité.

En accord avec le projet et ses valeurs environnementales, Amoéba travaille sur la conception d'un site industriel éco-responsable, respectueux de son environnement et autonome en énergie. Labellisé Eco Parc+, le site devrait répondre à de nombreux enjeux écologiques : la préservation et valorisation du paysage et de la biodiversité, le recyclage de l'eau industrielle, l'usage de la géothermie ou encore l'installation de panneaux photovoltaïques sur 60% de la surface des toits.

Ce projet industriel représente un coût de 45 millions d'euros, dont 23 ME en investissements et 22 ME en dépenses opérationnelles couvrant la période 2023-2025.