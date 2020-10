Amoeba : demande d'autorisation déposée aux Etats-Unis pour le biopesticide

(Boursier.com) — Amoeba a annoncé que sa demande d'approbation de la substance active de biocontrôle, "lysat de Willaertia magna C2c Maky" et des produits la contenant, a été introduite ce jour auprès de l'autorité américaine compétente , l'Agence de Protection de l'Environnement (EPA, Environmental Protection Agency). La solution de biocontrôle, développée par Amoéba, est destinée à un usage fongicide en agriculture.

Ce dossier de demande d'approbation est en partie basé sur les études réalisées pour le dossier européen. Des études additionnelles de toxicité, requises par la réglementation US, ont été menées et ont confirmé l'absence de danger pour la santé humaine et animale.

Naturellement présente dans la nature, la substance active de biocontrôle est définie comme un biopesticide, précise Amoeba. Ainsi, la demande d'approbation sera évaluée par la Division des Biopesticides et de la Prévention de la Pollution (BPPD, Biopesticides and Pollution Prevention Division). La procédure d'approbation va durer entre 18 et 24 mois, soit une décision attendue en 2022.

In fine, si l'EPA considère que la substance peut être utilisé dans un produit phytopharmaceutique sans poser de risques déraisonnables pour la santé humaine et l'environnement, alors elle délivre une autorisation fédérale de commercialisation. Une fois l'enregistrement du produit obtenu au niveau fédéral, un enregistrement (notification et paiement de taxes) est requis par les réglementations locales de la plupart des États (States) et nécessite un délai d'environ un à deux mois (exception faite de la Californie qui requiert une évaluation du dossier complète d'environ 12 mois). Une fois l'enregistrement obtenu au niveau local, la commercialisation est possible dans l'Etat.

Amoeba envisage donc une autorisation de commercialisation aux Etats-Unis pour des produits contenant la substance active de biocontrôle " lysat de Willaertia magna C2c Maky " courant 2022.

Amoéba échange actuellement et jusqu'à mi-octobre avec chaque partenaire ayant signé un contrat de transfert de matériel sur les résultats techniques respectifs de leurs essais au champ. L'analyse de la performance des produits servira notamment de base aux discussions de collaborations commerciales futures. Pour des raisons évidentes de concurrence, les partenaires ne devraient pas diffuser leurs résultats publiquement.