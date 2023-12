Amoeba : décalage du projet industriel

(Boursier.com) — Amoeba annonce le décalage des travaux de son usine Biocontrôle à Cavaillon, dans l'attente de financements complémentaires.

Les discussions avec plusieurs investisseurs et partenaires commerciaux n'étant pas encore conclues, Amoeba a pris la décision de décaler le chantier de son projet industriel USIBIAM à Cavaillon. Ce report n'affecte en aucun cas la poursuite des démarches commerciales en cours...

Amoéba fait par ailleurs évoluer son partenariat stratégique auprès de son partenaire financier et actionnaire de référence Nice & Green SA avec pour objectif de contribuer au développement commercial d'Amoeba et de poursuivre la sécurisation de la trésorerie et de supporter les coûts opérationnels afférents au décalage du projet industriel.

Nice & Green SA s'engage ainsi à poursuivre le financement des activités courantes d'Amoeba jusqu'à l'entrée de nouveaux investisseurs (cf. communiqué de presse du 15 février 2023).

Suite à une première phase de diagnostic et de structuration financière confiée à KPMG, la société poursuit sa recherche de solutions de financement non-dilutif pour son projet industriel, en impliquant Nice & Green SA.

Dans l'attente de l'obtention desdits financements, Nice & Green SA, qui a conservé la plus grande partie des actions obtenues par conversion des obligations émises lors du financement par obligations convertibles de 2019 à 2022, poursuit l'accompagnement de la Société en se positionnant comme investisseur stratégique aux côtés d'Amoeba. L'investisseur suisse prouve une nouvelle fois la confiance placée dans le développement des applications biocides, phytosanitaires et cosmétiques d'Amoeba. Nice & Green SA détient à ce jour 29,4% du capital d'Amoeba.