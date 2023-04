Amoéba cible le mildiou de la vigne

(Boursier.com) — Amoéba évolue peu à 0,63 euro ce jeudi en bourse de Paris, alors que la biotech industrielle en pré-commercialisation spécialisée dans le traitement du risque microbiologique, développant un agent de biocontrôle pour le traitement des plantes en agriculture et un biocide biologique pour le traitement de l'eau industrielle, a annoncé dernièrement que, dans le cadre d'un contrat de transfert de matériel ("Material Transfer Agreement"), Nissan Chemical Corporation a initié une étude d'évaluation de performance d'un mélange d'un de ses produits avec un produit expérimental de biocontrôle d'Amoéba.

Le but de cette évaluation est de déterminer la performance à contrôler le mildiou de la vigne de l'association du produit de Nissan, le Leimay (suspension concentrée à 200 g/l d'amisulbrom) et du produit expérimental d'Amoéba, l'AXP12 (suspension concentrée à 215 g/l de lysat de Willaertia magna C2c Maky).

Cette association en mélange extemporané a été testée dans deux essais contre le mildiou de la vigne, en Italie, dans des situations de forte pression de maladie. Dix applications à un intervalle de 7 jours ont été réalisées.

L'association Leimay + AXP12, testée à dose réduite des deux produits, s'est révélée très performante sur feuilles et grappes. L'efficacité du mélange est supérieure à Leimay(R) et AXP12 utilisés seuls à leur pleine dose, ce qui pourrait permettre de réduire la dose de l'un ou l'autre, ou des deux produits.

Par ailleurs, la performance de ce mélange est significativement supérieure au produit de référence des essais, l'hydroxyde de cuivre (à la dose de 200 g de matière active / ha /traitement). Ces résultats justifient la poursuite de l'expérimentation en 2023.

A noter que Portzamparc a débuté le suivi du dossier Amoeba avec un avis à l'achat, en visant un cours de 0,72 euro.

