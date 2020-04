Amoeba : bien reçu

(Boursier.com) — Amoeba remonte de plus de 4% ce mercredi midi, à 1,25 euro après avoir annoncé la signature d'un contrat de transfert de matériel avec la société EVERGREEN GARDEN CARE. Ce partenariat a pour objet d'évaluer les performances des produits de biocontrôle d'Amoéba qui, si elles sont concluantes, pourrait amener au développement d'une nouvelle gamme de produits à destination des jardiniers amateurs.

Connue pour ses marques grand public (KB, Substral, Fertiligène...), disponibles dans les jardineries spécialisées, magasins de bricolage et détaillants en ligne, EVERGREEN GARDEN CARE souhaite tester le lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky d'Amoéba sur différentes maladies présentes dans les jardins et potagers.

Les évaluations porteront notamment sur les cultures de pomme de terre (contre le mildiou) et sur les rosiers (contre les rouilles et les taches noires).

Au travers du programme lancé par EVERGREEN GARDEN CARE, le lysat d'amibe sera testé notamment en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Pologne. Amoéba et EVERGREEN GARDEN CARE entament ainsi une phase de recherche ciblée qui pourrait favoriser le développement commercial des solutions de biocontrôle d'Amoéba à destination du grand public...

"Au même titre que les partenariats signés récemment, nous comprenons qu'il s'agit pour l'heure d'un partenariat de

recherche qui, s'il s'avérait concluant, pourrait renforcer le potentiel commercial du biocide d'Amoeba" estime Portzamparc.