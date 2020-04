Amoeba : bien reçu !

(Boursier.com) — Amoeba remonte de 6% ce vendredi à 1,356 euro, alors que les sociétés PHILAGRO France, NICHINO Europe et la société ont signé un contrat de développement (MTA Material Transfer Agreement) afin d'évaluer les performances du fongicide de biocontrôle contenant la substance active d'Amoeba : le lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky.

PHILAGRO France, société Lyonnaise, est un acteur reconnu sur le marché de la protection des cultures et investit depuis 20 ans dans la commercialisation de solutions de biocontrôle pour l'agriculture française. NICHINO Europe est la filiale européenne du groupe japonais Nihon Nohyaku impliqué fortement dans les produits pour protéger les cultures au niveau mondial.

L'objet du partenariat de recherche et développement est la mise à disposition par Amoeba de produits expérimentaux contenant cette technologie brevetée à base de lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky produit dans l'usine de production de Lyon.

Plein champ

PHILAGRO France et son actionnaire NICHINO entendent mettre en place des essais techniques en plein champ à la fois en France et en Europe. Différentes formulations vont être testées pour contrôler le mildiou de la vigne et de la pomme de terre qui cause des pertes importantes de rendement.

Le Centre d'Evaluation Biologique de PHILAGRO France et de NICHINO basé à côté d'Orléans ainsi que son réseau d'expérimentation performant sont présentés comme d'excellents atouts pour extraire un maximum de connaissances et de bénéfices de ce fongicide de biocontrôle.

"Amoeba estime que ce partenariat est une étape essentielle vers un éventuel partenariat commercial" souligne Portzamparc qui poursuit : "Au même titre que les partenariats signés récemment, nous comprenons qu'il s'agit pour l'heure d'un partenariat de recherche qui, s'il s'avérait concluant, pourrait renforcer le potentiel commercial du biocide d'Amoeba".