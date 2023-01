Amoéba annule l'émission de la 8e tranche optionnelle d'OCA

(Boursier.com) — Le producteur de biocide biologique Amoéba a mis fin à son contrat d'émissions d'obligations convertibles en actions avec Nice & Green SA et renoncé à l'émission de la 8o tranche optionnelle de 80 OCA telle qu'initialement prévue au contrat.

Afin d'adapter sa stratégie financière à ses nouveaux enjeux de transformation industrielle, Amoéba a conclu un contrat d'accompagnement avec la société Redbridge Debt and Treasury Advisory pour l'assister dans sa recherche de financements.

Il est rappelé que la société a pour ambition de construire une usine de production dédiée aux produits de biocontrôle, qui pourrait produire 40 tonnes de substance active par an, soit l'équivalent de 100.000 hectares traités. Ce site de production devrait être opérationnel début 2025 afin de démarrer la commercialisation de ses produits de biocontrôle dès obtention des autorisations de commercialisation en Europe et aux Etats Unis.

Afin de financer ce site de production et poursuivre ses activités opérationnelles et de recherche sur les 3 prochaines années, la société estime ses besoins financiers totaux à 45 millions d'euros.

Amoéba a sélectionné le conseil indépendant Redbridge Debt & Treasury Advisory pour l'accompagner dans l'optimisation de sa structure d'endettement et la mise en place du ou des financement(s) nécessaire(s). Cet accompagnement devrait se dérouler en 2 phases :

1) Recherche de la (des) stratégie(s) de financement optimale(s) pour Amoéba

2) Accompagnement dans la structuration, la promotion et l'exécution de ses opérations de financements jusqu'à l'obtention de l'enveloppe de 45 ME.

Grâce aux financements reçus de Nice & Green au cours des 3 dernières années, Amoéba a pu poursuivre ses efforts de recherche et développement sur l'application biocontrôle et arriver aujourd'hui à une nouvelle phase de son développement industriel et commercial. "En nous appuyant sur l'expérience de Redbridge Debt & Treasury Advisory, nous espérons optimiser notre stratégie de financement et trouver les financements nécessaires à notre développement les mieux adaptés", déclare Fabrice Plasson, Président Directeur Général d'Amoéba.