Amoeba annonce la signature d'un nouveau contrat d'émission d'OCAPI et d'une convention de subordination

Amoeba annonce la signature d'un nouveau contrat d'émission d'OCAPI et d'une convention de subordination









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amoeba, producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau et les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la protection des plantes, encore en phase de tests annonce la signature d'un nouveau contrat d'émission d'obligations convertibles en actions avec programme d'intéressement (OCAPI) et d'une convention de subordination entre Amoéba, Nice & Green SA et la Banque Européenne d'Investissement.

La société a signé un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions avec programme d'intéressement pour un montant nominal total de 6,240 millions d'euros au profit de Nice & Green SA, société privée de droit suisse spécialisée dans la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées.

Les parties ont notamment convenu dans le cadre de ce Contrat du principe d'une subordination intégrale du remboursement de l'Investisseur au contrat de prêt conclu entre Amoéba et la Banque Européenne d'Investissement en date du 6 octobre 2017, d'un montant de 20 millions d'euros.

Les modalités de subordination du remboursement de l'Investisseur à la Banque Européenne d'Investissement ont donné lieu à la signature ce jour également d'une convention de subordination entre Amoéba, l'Investisseur et la Banque Européenne d'Investissement.

La mise en place effective du financement sera notamment soumise à l'approbation des actionnaires d'Amoéba lors d'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire appelée à se réunir le 30 janvier 2020 (ou à toute autre date arrêtée par le Conseil d'administration), en vue notamment de déléguer au Conseil d'administration la compétence de décider de l'émission des obligations convertibles en actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Nice & Green S.A.