Amoéba : 8 ME de perte en 2021

(Boursier.com) — La société Amoéba n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022. Au 31 décembre, son résultat opérationnel s'établit à -5,84 millions d'euros (-5,58 ME au 31 décembre 2021).

Les subventions sont en diminution par rapport à 2021. Elles sont principalement constituées du Crédit Impôt Recherche et soulignent la poursuite des efforts faits par l'entreprise en matière de recherche et développement sur son application biocontrôle au cours de l'année 2022. - Les frais de déploiement industriel sont en hausse et reflètent le démarrage de pré-industrialisation du produit de biocontrôle développé par la société. Les dépenses de Recherche et Développement s'établissent à 2,52 ME, en hausse par rapport à 2021 (2,172 ME). Cette hausse est principalement due aux prestations externes engagées pour valider les essais en champ du produit de biocontrôle. Les frais généraux et administratifs s'établissent à 2,28 ME, en baisse de 700 kE par rapport à l'année précédente.

Le résultat net ressort à -8,02 ME (-7,81 ME au 31 décembre 2021).

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres de la société s'élèvent à 8,2 ME (0,2 ME au 31 décembre 2021). L'endettement financier de la société ressort à 2,4 ME (12,5 ME au 31 décembre 2021) et est principalement constitué de l'emprunt obligataire résultant des obligations émises et non encore converties à la clôture (2,1 ME) et des dettes liées aux obligations locatives (0,3 ME).

La trésorerie au 31 décembre 2022 s'établit à 5,53 ME (7,27 ME au 31 décembre 2021).

Perspectives

A la date de clôture des comptes, la société dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie à 12 mois, estimant pouvoir faire face à ses engagements pris jusqu'en décembre 2023.