Amgen proche d'un accord pour l'acquisition de Horizon Therapeutics pour plus de 20 milliards

(Boursier.com) — Amgen se rapproche d'un accord en vue de l'acquisition de la firme Horizon Therapeutics, indique le Wall Street Journal, citant des sources, et ajoutant que le deal valoriserait probablement Horizon bien plus de 20 milliards de dollars. Selon le WSJ, le géant biotechnologique Amgen était le dernier de trois prétendants au rachat de Horizon. En cas de finalisation du deal, il s'agirait de l'opération de fusion la plus importante de l'année dans la santé, relève le journal. Un accord pourrait être annoncé dès aujourd'hui, à moins que les discussions n'échouent, d'après les sources du WSJ.

Horizon développe des médicaments pour traiter les maladies auto-immunes rares et inflammatoires graves qui sont actuellement vendus principalement aux États-Unis. Son médicament le plus important, Tepezza, est utilisé pour traiter les maladies oculaires thyroïdiennes, une affection caractérisée par une inflammation progressive et des lésions des tissus autour des yeux. La société est cotée au Nasdaq, mais basée en Irlande et possède des opérations à Dublin, Deerfield, Illinois, et un nouveau site à Rockville, Maryland. Amgen, Sanofi et Johnson & Johnson étaient sur les rangs pour acquérir le groupe. Johnson & Johnson a déclaré plus tard qu'il avait abandonné.

Sanofi, qui évalue régulièrement un large éventail d'opportunités de développement, a indiqué qu'il avait abandonné une possible transaction impliquant Horizon. "Comme les attentes en matière de prix de transaction ne répondent pas aux critères de création de valeur de Sanofi, Sanofi annonce qu'elle n'est plus en discussion avec Horizon et qu'elle n'a pas l'intention de faire une offre sur Horizon", a résumé le laboratoire français hier dans un communiqué.