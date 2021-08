Amgen : perspectives prudentes

Amgen : perspectives prudentes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amgen corrigeait après bourse hier soir à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Le géant américain des biotechnologies a dépassé les attentes pour le trimestre clos, mais livré par ailleurs des perspectives prudentes. Sur le second trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 4,38$ à comparer à un consensus de 4,1$. Un an plus tôt, le profit ajusté par action était de 4,25$. Les revenus ont totalisé 6,53 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin juin, dépassant légèrement les attentes, contre 6,21 milliards un an plus tôt. La croissance de 8% des ventes unitaires a compensé une baisse de 5% des prix de vente. Le groupe s'attend à ce que la pandémie limite ses ventes durant le reste de l'exercice. Selon lui, la crise sanitaire restreint en effet fortement le nombre de nouveaux patients débutant un traitement. Sur l'exercice, Amgen table toujours sur un bpa ajusté de 16 à 17$, pour des revenus de 25,8 à 26,6 milliards. La compagnie réduit toutefois ses estimation de bpa net entre 8,84 et 9,9$. Enfin, les rachats d'actions seront en haut de fourchette des 3-5 Mds$ précédemment annoncés.