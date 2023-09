Amgen : la FTC autorise le rachat d'Horizon Therapeutics pour 27,8 milliards de dollars

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour Amgen. La Federal Trade Commission a conclu un accord contraignant avec le géant pharmaceutique pour permettre à l'entreprise d'acquérir Horizon Therapeutics pour 27,8 milliards de dollars. La FTC avait intenté une action en justice en mai pour tenter de bloquer l'acquisition, dévoilée en décembre dernier, arguant que l'accord " étoufferait la concurrence " dans l'industrie pharmaceutique. Le règlement évitera une audience d'injonction qui devait commencer le 13 septembre devant le tribunal fédéral de Chicago.

Horizon développe des médicaments pour traiter les maladies auto-immunes rares et inflammatoires graves qui sont actuellement vendus principalement aux États-Unis. Son médicament le plus important, Tepezza, est utilisé pour traiter les maladies oculaires thyroïdiennes, une affection caractérisée par une inflammation progressive et des lésions des tissus autour des yeux.

Amgen a accepté de débourser 116,5$ en cash par titre Horizon, soit une prime de 48% par rapport aux cours précédant les premières rumeurs de rachat. L'opération constitue le plus gros rachat de l'histoire de la firme californienne.