Amgen, Honeywell et Salesforce dans le Dow Jones

Amgen, Honeywell et Salesforce dans le Dow Jones









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Un trio de qualité va rejoindre l'indice historique Dow Jones. Ainsi, les titres Amgen, Honeywell et Salesforce.com vont intégrer l'indice le 31 août, ce qui devrait dès aujourd'hui soutenir les trois dossiers à Wall Street. Les sortants se nomment Exxon Mobil, Raytheon Technologies et Pfizer. S&P Dow Jones Indices dépoussière donc notablement l'indice historique.

Les modifications font suite au split par quatre du titre Apple, qui prendra effet le même jour. En effet, le split d'Apple et la réduction du cours de bourse qui en découle réduira le poids du groupe californien de Cupertino dans le Dow Jones, ainsi que le poids global de l'ensemble du compartiment technologique. L'indice est pondéré sur la base des cours de ses composants et non pas de leur valeur de marché. En ajoutant le géant du cloud computing Salesforce à la composition du DJIA, S&P Dow Jones Indices réduit le déclin de la pondération des 'technologiques'. Les changements permettent par ailleurs de diversifier l'indice en ajoutant de nouveaux types d'activités "reflétant mieux l'économie américaine"...

Pour Exxon Mobil, géant pétrolier texan et membre du Dow Jones depuis 1928 (la Standard Oil de l'époque), c'est un coup dur. Néanmoins, les investisseurs s'attendaient à une telle sanction. Suite à cette décision, Chevron restera le dernier groupe énergétique au sein de l'indice.

Compte tenu du mode de fonctionnement du Dow Jones, ses trois plus fortes pondérations seront désormais UnitedHealth, Home Depot et Amgen. Apple passera de la première... à la 17ème place après son split. C'est assez paradoxal dans la mesure où la capitalisation d'Apple représente deux fois les valeurs de marché cumulées d'UnitedHealth, Home Depot et Amgen, qui ensemble, ne valent pas plus de 1.000 milliards de dollars contre 2.152 milliards de dollars pour le groupe à la pomme.