Amgen en vive croissance au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Amgen , géant américain des biotechnologies, a dévoilé hier soir pour son quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 4,71$, légèrement au-dessus des attentes, à comparer à un bpa ajusté de 4,09$ un an auparavant. Les revenus ont totalisé quant à eux 8,2 milliards de dollars, dépassant de 1% le consensus, contre 6,84 milliards de dollars un an plus tôt. Ainsi, le bpa ajusté a progressé de 15% et les revenus ont grimpé de 20% suite à l'acquisition en octobre de Horizon Therapeutics. Sur l'exercice 2024, le groupe dit anticiper un bénéfice ajusté par action allant de 18,9 à 20,3$, pour des revenus allant de 32,4 à 33,8 milliards de dollars. Le consensus était d'environ 20$ de bpa ajusté et 32,7 milliards de dollars de revenus.