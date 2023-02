Amgen dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Amgen , le géant américain des biotechnologies, a dépassé les attentes de marché au quatrième trimestre. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice ajusté par action de 4,4$, contre 4,1$ de consensus FactSet. Les revenus ont été de 6,84 milliards de dollars, dépassant de 2% les anticipations de marché, alors qu'ils se situaient à 6,85 milliards un an avant. Le bénéfice net consolidé a été de 1,6 milliard de dollars, contre 1,9 milliard un an avant. La guidance est prudente, le groupe anticipant pour l'année 2023 des revenus allant de 26 à 27,2 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté annuel par action est attendu entre 17,4 et 18,6$. Les estimations ne tiennent pas compte de la contribution de Horizon Therapeutics, dont Amgen vient d'annoncer l'acquisition. La guidance sera mise à jour à la finalisation du deal.