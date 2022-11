Amgen dépasse les attentes

(Boursier.com) — Amgen , le géant américain des biotechnologies, a annoncé pour son troisième trimestre des profits et revenus supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 4,7$, contre un consensus de 4,42$ et un niveau de 4,67$ un an avant. Les revenus ont atteint 6,7 milliards de dollars, contre 6,56 milliards de consensus. Pour l'exercice, le groupe resserre sa guidance de bénéfice ajusté par action entre 17,25 et 17,85$, alors que les revenus sont attendus entre 26 et 26,3 milliards de dollars. "Nos médicaments ont généré une croissance de volume de 8% au cours du trimestre à l'échelle mondiale, avec 11 produits réalisant des ventes trimestrielles record", a déclaré le directeur général d'Amgen, Robert Bradway. Cette progression des volumes a compensé les effets de change et de prix.