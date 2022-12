Amgen confirme le rachat de Horizon Therapeutics pour plus de 26 milliards de dollars !

(Boursier.com) — Amgen a confirmé un accord en vue de l'acquisition de la firme Horizon Therapeutics pour 26,4 milliards de dollars, ce qui constitue le 'deal' le plus important de son histoire. Horizon développe des médicaments pour traiter les maladies auto-immunes rares et inflammatoires graves qui sont actuellement vendus principalement aux États-Unis. Son médicament le plus important, Tepezza, est utilisé pour traiter les maladies oculaires thyroïdiennes, une affection caractérisée par une inflammation progressive et des lésions des tissus autour des yeux. La société est cotée au Nasdaq, mais basée en Irlande et possède des opérations à Dublin, Deerfield, Illinois, et un nouveau site à Rockville, Maryland. Amgen, Sanofi et Johnson & Johnson étaient sur les rangs pour acquérir le groupe, mais c'est donc finalement Amgen qui l'emporte.

Amgen a accepté de débourser 116,5$ en cash par titre Horizon, soit une prime de 20% environ sur le cours de clôture de vendredi et un bonus de 48% par rapport aux cours précédant les premières rumeurs. Notons qu'il s'agit par ailleurs de la plus importante opération de fusion dans le secteur de la santé cette année.

L'accord devrait générer pour Amgen des flux de trésorerie solides, les sociétés accumulant environ 10 milliards de dollars de flux de trésorerie combinés au cours des 12 mois jusqu'au troisième trimestre de 2022. Il devrait augmenter le bénéfice ajusté par action à partir de 2024 et conduire à des économies de coûts avant impôts d'au moins 500 millions de dollars d'ici la troisième année suivant la clôture. Amgen s'attend à ce que les approbations réglementaires et les autres conditions du code des affaires irlandais soient obtenues d'ici le premier semestre 2023.