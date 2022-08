Amgen bat le consensus et s'offre ChemoCentryx

(Boursier.com) — Amgen , le géant américain des biotechnologies, a annoncé hier soir des comptes supérieurs aux attentes de marché pour son deuxième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a représenté ainsi 4,65$, à comparer à un consensus de 4,4$ et un niveau de 4,38$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 6,59 milliards de dollars sur ce trimestre clos en juin, dépassant d'environ 1% le consensus, contre 6,53 milliards de dollars un an plus tôt. Amgen Inc. a par ailleurs accepté d'acheter ChemoCentryx, firme biopharmaceutique spécialisée dans les thérapies administrées par voie orale pour traiter les maladies auto-immunes, les troubles inflammatoires et le cancer, pour 3,7 milliards de dollars en cash. Le Californien Amgen propose 52 dollars par action pour ChemoCentryx, dont le titre s'enflammait hier de 109% à Wall Street.

Pour l'année, Amgen s'attend désormais à un chiffre d'affaires de 25,5 à 26,4 milliards de dollars. La société a également maintenu ses perspectives de bénéfice ajusté allant de 17 à 18 dollars par action. "Nous nous concentrons sur la réalisation de nos objectifs à long terme en servant un nombre toujours croissant de patients dans le monde avec nos médicaments", a déclaré le directeur général Robert Bradway.