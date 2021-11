Amgen ajuste ses prévisions annuelles

(Boursier.com) — Amgen , géant américain des biotechnologies, a réalisé une solide activité au troisième trimestre, mais ajuste ses prévisions pour l'année. Le groupe a publié hier soir des revenus trimestriels en croissance de 4%, alors que l'impact de la pandémie commence à s'atténuer, mais il a déclaré par ailleurs que les nouvelles prescriptions seraient limitées jusqu'en 2021 et que les prix de certains médicaments restaient sous pression du fait de la concurrence à moindre coût. Le bénéfice net d'Amgen a reculé de 3% à 3,31$ par action après une charge de 400 millions de dollars liée aux licences résultant d'une collaboration avec la société japonaise Kyowa Kirin Co Ltd. Les revenus du trimestre ont totalisé 6,7 milliards de dollars, contre 6,4 milliards de dollars un an plus tôt, et 'en ligne' avec les attentes des analystes. Les volumes pour le trimestre ont augmenté de 8%, mais les prix de vente nets ont chuté de 7%. Le bénéfice ajusté par action pour le trimestre, aidé par les rachats d'actions, était de 4,69$, dépassant la prévision moyenne des analystes qui était de 4,27$.

Pour l'ensemble de l'année, la société de biotechnologie a abaissé le haut de ses prévisions de revenus à 26,2 milliards de dollars, contre 26,6 milliards de dollars auparavant. Les analystes de Wall Street avaient prévu 26 milliards de dollars. Amgen a en revanche légèrement relevé ses perspectives de bénéfice ajusté par action pour 2021 entre 16,50$ et 17,10$. Les rachats d'actions en année pleine se situeront près du haut de la fourchette estimée de 3 à 5 milliards de dollars de la société, a déclaré le directeur financier Peter Griffith.