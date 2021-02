AmerisourceBergen en grande forme

(Boursier.com) — AmerisourceBergen a publié des revenus et profits trimestriels supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a rehaussé dans la foulée sa guidance annuelle. Le groupe de Pennsylvanie, qui fournit des produits pharmaceutiques et de soins, a annoncé pour le premier trimestre fiscal, clos fin décembre, un bénéfice net de 375 millions de dollars soit 1,81$ par action (90 cents un an avant), alors que ses revenus se sont améliorés de 9,7% à 52,5 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a représenté 2,18$, en croissance de 24%. La guidance annuelle de bénéfice ajusté par action 2021 est rehaussée entre 8,4 et 8,6$.