American Express s'engage à atteindre zéro émission nette de carbone à l'échelle mondiale d'ici à 2035

(Boursier.com) — American Express a annoncé le 21 septembre qu'elle s'engage à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici à 2035, soit quinze ans avant l'horizon 2050 établi par l'Accord de Paris. Pour concrétiser cette ambition, l'entreprise s'appuiera sur la méthodologie de l'initiative Science Based Targets (SBT). Au cours des deux prochaines années, elle fixera ainsi ses objectifs pour ses opérations et sa chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale. American Express participera également aux campagnes " Business Ambition for1.5oC" et "Race to Zero", et prévoit de financer des organismes et des initiatives de lutte contre le changement climatique, à hauteur de 10 millions de dollars jusqu'en 2025.

"Le changement climatique est l'un des enjeux les plus importants auxquels nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Ses effets dévastateurs, que nous constatons aux quatre coins du monde, nous rappellent qu'il est de notre responsabilité d'agir" a déclaré Stephen J. Squeri, président directeur général d'AMEX.

"Pour renforcer notre impact, nous chercherons à innover et promouvoir des solutions durables, et nous collaborerons avec nos partenaires commerciaux, nos fournisseurs et les collectivités locales pour atteindre zéro émission nette d'ici à 2035.