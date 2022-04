American Express maintient le cap

(Boursier.com) — American Express a publié pour son premier trimestre fiscal des revenus en croissance de 29% à 11,7 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 2,1 milliards de dollars et 2,73$ par titre à comparer aux 2,2 Mds$ de l'an dernier. Les dépenses des membres ont soutenu l'activité, avec la reprise des voyages et des activités de divertissement. Le consensus était logé à 2,44$ de bénéfice trimestriel par action. Les dépenses de voyages et divertissement ont grimpé de 121% sur une base ajustée par rapport à l'année antérieure, et retrouvent en mars, pour la première fois, leurs niveaux pré-pandémiques. AmEx maintient ses prévisions annuelles de croissance des revenus allant de 18% à 20%, alors que le bénéfice par action est attendu entre 9,25 et 9,65$.