American Express : les revenus déçoivent, le titre recule

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — American Express recule en pré-séance à Wall Street, les investisseurs sanctionnant des revenus un peu courts par rapport aux attentes au premier trimestre. Sur la période, le groupe a enregistré un profit net de 2,2 milliards de dollars ou 2,74$ par action contre un profit de 367 M$ ou 41 cents par titre un an plus tôt. Le consensus tablait sur un bpa de 1,61$. La firme a notamment bénéficié de reprises de provisions de plus d'un milliard de dollars. Les revenus ont en revanche reculé de 10,31 à 9,06 Mds$, contre 9,21 Mds$ de consensus, avec la diminution des dépenses des membres et des volumes de prêts.

"Nous considérons 2021 comme une année de transition, où nous nous concentrons sur la réalisation d'investissements pour reconstruire", a déclaré le patron d'Amex, Stephen Squeri. "Je suis particulièrement encouragé par les progrès que nous faisons pour reconstruire notre dynamique de croissance à l'avenir".