American Express ignore le ralentissement économique

(Boursier.com) — American Express a dévoilé ce vendredi des comptes trimestriels supérieurs aux anticipations, aidé par la résilience des dépenses des clients les plus aisés. AmEx a donc bien résisté à l'inflation avec sa clientèle haut de gamme, affichant même son sixième trimestre consécutif de revenus record, avec un chiffre d'affaires en augmentation de 13% à 15,4 milliards de dollars - en ligne avec les attentes de marché. Le groupe a annoncé un bénéfice de 2,45 milliards de dollars, ou 3,30$ par action, contre 1,88 milliard de dollars un an plus tôt. Le consensus se situait à 2,94$. AmEx a augmenté ses provisions pour pertes de crédit à 1,23 milliard de dollars, 58% de plus que l'an dernier. Le management évoque ce jour des dépenses de voyages et de divertissement robustes, et des dépenses dynamiques dans les restaurants.

"Sur la base de nos performances à ce jour, nous restons confiants dans notre capacité à réaliser une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice par action pour l'ensemble de l'année, conformément aux prévisions annuelles que nous avons fournies au début de l'année. Nous pensons que nous sommes bien positionnés alors que nous cherchons à réaliser nos aspirations en matière de croissance à long terme en 2024 et au-delà dans un environnement macroéconomique stable", indique la direction.