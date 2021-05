American Express Global Business Travel va acquérir Egencia auprès d'Expedia Group

American Express Global Business Travel va acquérir Egencia auprès d'Expedia Group









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — American Express Global Business Travel (GBT) a émis une offre d'achat ferme afin d'acquérir Egencia, la branche voyages d'affaires d'Expedia Group. Dans le cadre de cette transaction, Expedia Group deviendrait actionnaire de GBT, avec qui il conclurait un accord commercial stratégique à long terme.

Cet accord intègrerait Egencia, un leader des agences de voyages d'affaires digitale, à la famille GBT. GBT continuerait d'investir dans la marque Egencia, ses équipes et sa technologie, au sein de sa plateforme de leader mondial de la gestion des voyages d'affaires.

Paul Abbott, CEO de GBT, a déclaré : "Notre stratégie consiste à offrir aux clients un choix inégalé en offrant les meilleures solutions pour chaque segment de voyages que nous servons. Avec Egencia, nous accueillons le leader des agences de voyages d'affaires digitale.

Egencia serait renforcé par la technologie complémentaire de GBT, ses capacités de gestion et son contenu de pointe. Cela créerait de nouvelles opportunités pour les clients, tant des multinationales que des petites et moyennes entreprises (PME), les fournisseurs et les équipes talentueuses des deux organisations."

Ensemble, GBT et Egencia offriraient une technologie complète et des solutions clients pour tous les segments du voyage d'affaires. L'association d'Egencia à la Supply MarketPlace de GBT, l'une des sources de contenus et d'expériences les plus complètes pour les voyageurs d'affaires à travers le monde, offrirait plus de choix aux clients et donnerait aux fournisseurs un meilleur accès à la clientèle d'affaires.

En parallèle, avec la plate-forme Egencia et le groupe Neo Technology de GBT, l'entreprise serait parfaitement positionnée pour développer les meilleures solutions pour le futur du voyage d'affaires.