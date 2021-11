American Express et le PSG renouvellent leur partenariat

(Boursier.com) — American Express et le Paris Saint-Germain renouvellent leur partenariat et l'étendent à l'Esport, afin de proposer des expériences supplémentaires et exclusives aux clients et aux supporters

Forts de 6 années de collaboration, American Express et le Paris Saint-Germain renouvellent leur partenariat pour 3 nouvelles saisons, jusqu'en 2024. Dans le cadre du partenariat, American Express opère la Conciergerie au sein des espaces Hospitalités du Parc des Princes, qui rassemblent 5.000 supporters à chaque match. American Express propose également des avantages et des expériences exclusives pour ses clients, permettant de prolonger l'expérience en dehors du stade (rencontres avec les joueurs, soirées privées au Megastore, avantages et réductions sur leurs achats de produits Paris SaintGermain). Signe du succès de la collaboration entre les deux marques, le partenariat est désormais étendu à la section Esport du Paris Saint-Germain, favorisant la découverte de nouvelles expériences pour les titulaires de Cartes American Express et leurs familles.

Un partenariat emblématique de la qualité de service d'American Express

Située au coeur des espaces Hospitalités du Parc des Princes, la Conciergerie du Parc - American Express est le seul lieu en France qui propose l'excellence de service American Express à ses visiteurs. Elle offre ainsi la possibilité aux clients et aux supporters de prolonger leur expérience en dehors du stade. Prise en charge d'une réservation dans un restaurant ou dans un lieu incontournable de la capitale après le match, obtention de billets pour des spectacles et événements ou tout simplement la commande d'un taxi, tout est prévu pour que les clients et les supporters passent un moment privilégié.

Les titulaires de Cartes American Express premium (Platinum, Centurion, ...) bénéficient d'avantages supplémentaires et exclusifs, leur permettant de vivre des expériences uniques :

? Un quota de places dédiées (via le service Conciergerie American Express), pour les matchs de l'équipe ayant lieu au Parc des Princes (Ligue 1 et Coupe d'Europe) ;

? Des invitations à des événements exceptionnels en présence de joueurs du Paris SaintGermain, au Parc des Princes et au centre d'entrainement Ooredoo à Saint-Germain-en-Laye;

? Des soirées privées au Megastore, en présence d'Ambassadeurs du Paris Saint-Germain, avec des avantages exclusifs (-30% de réduction sur toute la boutique).

Nouveauté 2021 : American Express devient partenaire de la section Esport du Paris Saint-Germain

Étant résolument ancrés dans leur époque, American Express et le Paris Saint-Germain étendent leur partenariat à la section Esport du club. Les titulaires de Cartes American Express premium et leurs familles auront ainsi la possibilité de rencontrer les joueurs de l'équipe professionnelle PSG ESPORTS

FIFA, de les affronter lors de matchs de gala, ou encore de se perfectionner en assistant à des stages d'entraînement au sein du nouveau Studio PSG Esports.

Cette nouvelle collaboration vient enrichir l'expérience que le Paris Saint-Germain et American Express se sont attachés à créer pour les clients et les supporters lors des 6 dernières années.