American Express : en berne

(Boursier.com) — American Express corrige de 3,3% ce jeudi à 89,80$, alors que le broker Citigroup a abaissé sa recommandation à "neutre" contre un avis à "acheter" auparavant... Au T1, les revenus de services consommateurs avaient progressé de 4% en glissement annuel, mais les revenus de services réseau ont chuté de 10%.

Le groupe avait publié pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 367 millions de dollars soit 41 cents par titre, contre 1,55 milliard de dollars et 1,80$ par titre un an avant. Les revenus trimestriels ont quant à eux régressé de 1% à 10,31 milliards de dollars, contre un consensus de 10,7 milliards.

Stephen Squeri, le directeur général de l'affaire, avait expliqué que la détérioration de l'économie du fait du covid-19, qui a débuté au premier trimestre et s'est accélérée en avril, "a dramatiquement impacté les volumes". De quoi se montrer prudent pour la suite...