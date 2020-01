American Express dépasse son plafond boursier !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — American Express gagne 2% avant bourse à Wall Street sur les 134$, au plus haut de son histoire boursière, après la publication de profits trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Le géant des cartes de crédit et voyages a donc annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 1,69 milliard de dollars soit 2,03$ par titre, contre 2,01 milliards de dollars et 2,32$ par action un an auparavant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a représenté 2,03$ contre 1,74$ un an avant, alors que le consensus était logé à 2,01$. Les revenus totaux nets de dépenses d'intérêt ont progressé de 9% à 11,37 milliards de dollars, en ligne quant à eux avec le consensus de marché. Les recettes de services de consommation ont grimpé de 10% à 6,2 milliards, alors que les revenus de services commerciaux ont augmenté de 7% en glissement annuel à 3,5 milliards.