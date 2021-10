American Express dépasse les attentes

(Boursier.com) — American Express a gagné 2,27$ par action au troisième trimestre pour un chiffre d'affaires de 10,9 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes. Le bénéfice net de la période s'est élevé à 1,83 milliard de dollars contre 1,07 milliard de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à ce que le géant des cartes de crédit déclare un bénéfice de 1,80 dollar par action au troisième trimestre pour un chiffre d'affaires de 10,52 milliards de dollars. Les dépenses des titulaires de cartes ont atteint un niveau record et ont augmenté de 19% par rapport au troisième trimestre de 2019. American Express avait gagné 1,30$ par action pour des revenus de 8,75 milliards de dollars au cours de la période comparable de l'année précédente. La banque a déclaré avoir constaté un "rebond continu des dépenses de voyages et de divertissement, les dépenses de restauration étant particulièrement résistantes, dépassant les niveaux d'avant la pandémie" au troisième trimestre.