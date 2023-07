American Express corrige à Wall Street, malgré l'appétit des générations Y et Z

(Boursier.com) — American Express a battu le consensus de bénéfices du deuxième trimestre, sa clientèle aisée continuant de dépenser malgré l'inflation et la hausse des taux. AmEx a donc profité de dépenses record des clients. Les volumes totaux du réseau ont augmenté de 8% pour atteindre 426,6 milliards de dollars au deuxième trimestre clos le 30 juin, avec une croissance à deux chiffres des dépenses des consommateurs américains et des titulaires de cartes internationales. La société de cartes de crédit a enregistré un bénéfice de 2,89$ par action sur le trimestre, contre un consensus voisin de 2,8$. Le total des provisions pour pertes sur créances d'AmEx s'est élevé à 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre 410 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus totaux, déduction faite des charges d'intérêts, ont augmenté de 12% pour atteindre 15,05 milliards de dollars, grâce à la hausse des volumes de prêts et à l'augmentation des dépenses des titulaires de cartes. Ils sont toutefois très légèrement inférieurs aux attentes. Le bénéfice net consolidé trimestriel a été de 2,17 milliards de dollars, en augmentation de 11%.

"Nous avons réalisé notre cinquième trimestre consécutif de revenus record et réalisé un bénéfice par action record ce trimestre, chacun en croissance de 12% par rapport à l'année précédente, démontrant la force continue de notre modèle commercial différencié", a déclaré Stephen J. Squeri, président-directeur général. "Les dépenses des titulaires de cartes ont atteint un nouveau record, augmentant de 8% sur une base ajustée en fonction des effets de change, tirées par une croissance à deux chiffres des dépenses des consommateurs américains et internationaux. Nous avons constaté une forte demande continue pour nos produits haut de gamme, avec plus de 70% des nouveaux comptes que nous avons acquis au cours du trimestre sur nos produits payants. Les consommateurs de la génération Y et de la génération Z sont restés notre cohorte de clients à la croissance la plus rapide, représentant plus de 60% des nouveaux comptes de consommateurs acquis dans le monde au cours du trimestre, et les dépenses de cette cohorte ont augmenté de 21% par rapport à l'année précédente aux États-Unis".

"Un élément clé de notre modèle différencié est nos partenariats, qui jouent un rôle essentiel dans notre capacité à offrir une valeur unique à nos clients. Je suis heureux d'annoncer que nous avons récemment prolongé jusqu'en 2033 notre partenariat avec Hilton, notre premier et plus ancien partenaire co-marqué, en vertu duquel nous continuerons d'être l'émetteur exclusif des cartes de crédit Hilton pour les particuliers et les petites entreprises aux États-Unis", ajoute le dirigeant.

Sur la base des résultats à ce jour, AmEx réaffirme ses prévisions pour l'année 2023 fournies en janvier, d'une croissance des revenus de 15 à 17% et d'un bpa de 11 à 11,40$... Le titre est toutefois attendu en retrait de 3,6% à Wall Street.