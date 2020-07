American Express : bénéfice inattendu, mais revenus décevants

(Boursier.com) — American Express, géant des cartes de crédit et services de voyages, a annoncé pour le second trimestre fiscal un bénéfice net de 257 millions de dollars et 29 cents par action, contre 1,76 milliard de dollars un an avant, soit 2,07$ par action. Les revenus de la firme ont toutefois décliné plus que prévu, reculant de 29% à 7,67 milliards de dollars, contre 10,84 milliards un an avant. Le groupe précise que les résultats du second trimestre continuent d'être significativement affectés par l'impact du Covid-19. Stephen J. Squeri, PDG de l'affaire, indique que le management demeure toutefois confiant dans sa stratégie et sa capacité à naviguer au milieu de cette période d'incertitude. Les volumes de dépenses, après un plus bas en avril, se sont graduellement améliorés en mai et juin, les petites entreprises étant les plus résilientes...